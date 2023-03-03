Жизни раненному ножом в Москве семикласснику ничего не угрожает – омбудсмен

Фото: телеграм-канал "112"

Жизни и здоровью 14-летнего ученика столичной школы, которого старшеклассница ранила перочинным ножом, ничего не угрожает, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

"Главное, что жизни и здоровью семиклассника ничего не угрожает. Все остальное покажет следствие и внутришкольное расследование", – сказала она.

По словам омбудсмена, сейчас на месте работают органы полиции. Девочка дает показания о причинах, побудивших ее ранить мальчика в спину.

Ранее сообщалось, что 17-летняя школьница на бытовой почве ранила 14-летнего ученика перочинным ножом. По факту инцидента проводится доследственная проверка. Следствие установило, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты. По информации ТАСС, причиной конфликта могли стать навязчивые ухаживания школьника 2009 года рождения за учащейся 2006 года рождения.

Пострадавшего доставили в одну из городских больниц для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

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