В СПЧ увидели влияние компьютерных игр на поножовщину в школе в Химках

Фото: телеграм-канал ''Осторожно, новости''

В деле школьницы, которая напала с ножом на одноклассницу в школе в Химках, свою роль сыграли "компьютерные монстры". Об этом заявил член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Он добавил, что на предстоящую трагедию родителям напавшей девочки должно было указать желание ребенка сменить свое имя.

"Как только ребенок год назад решил официально поменять данное ему при рождении имя на имя компьютерного монстра из игры (разумеется, при согласии родителей), должны были задуматься все", – написал Кабанов в своем телеграм-канале.

Нападение школьницы на одноклассницу он назвал иллюстрацией "развиртуализации интернет-агрессии". По его словам, такая злоба распространяется через игровое онлайн-пространство.

Во вторник, 7 февраля, 11-летнюю ученицу химкинской школы № 10 госпитализировали с ножевыми ранениями. По данным правоохранителей, между двумя одноклассницами произошел словесный конфликт, в ходе которого одна из них нанесла знакомой ножевые ранения. Отмечалось, что нож пятиклассница принесла из дома.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

Девочка пришла в сознание и начала дышать без ИВЛ в среду, 8 февраля.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы.



"Московский патруль": в Химках пятиклассница напала с ножом на одноклассницу

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