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08 февраля, 13:52

Происшествия

"Вроде дружили": почему школьница напала с ножом на одноклассницу в Химках

7 февраля школьница напала с ножом на одноклассницу в туалете одной из школ Химок. На теле пострадавшей девочки больше сотни колото-резаных ран, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. Подробнее – в материале Москвы 24.

Между жизнью и смертью

Фото: mosobl.sledcom.ru

Ученицы пятого класса лицея в Химках повздорили в школьном туалете около 11 утра во время перемены. В перепалке одна из них достала нож и напала на 11-летнюю сверстницу. По одной из версий, девочка взяла его из дома, сумев пронести мимо охраны в ланч-боксе.

После нападения ученица зашла в класс посреди урока и сказала, что убила свою соперницу. Ботинки девочки были в крови, в руке она держала нож, сообщил источник "360".

Пострадавшую госпитализировали, но позднее перевезли на вертолете в Люберецкую областную больницу в крайне тяжелом состоянии. Девочка потеряла половину объема крови, ей нанесли около сотни колото-резаных ран. Операция длилась три часа, врачам удалось улучшить состояние ребенка.

В настоящее время девочка пришла в себя, она дышит самостоятельно без помощи ИВЛ, рассказал в своем телеграм-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поблагодарил врачей, которые четко и быстро сработали в сложившейся ситуации.

Ран много, но, к счастью, внутренние органы не задеты. Она потеряла много крови, но детский организм обязательно справится.
Андрей Воробьев
губернатор Московской области

Обе девочки живут в полных благополучных семьях, подчеркнула детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова. "Вроде дружили, вроде поссорились. Одна – тихая, спокойная, отличница. Вторая – бойкая, шебутная... Что все-таки могло толкнуть отличницу взяться за нож... Откуда столько жестокости в маленькой и тихой девочке?" – написала Мишонова в своем телеграм-канале.

В администрации Химок пообещали помочь семье пострадавшей, ситуацию взял на контроль глава городского округа Дмитрий Волошин. После произошедшего проверки решили провести во всех школах Химок, сообщили в администрации. Классный руководитель девочек был временно отстранен от работы, решение о дальнейшей работе педагогов и директора лицея примут по итогам расследования.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о покушении на убийство малолетней и халатности должностных лиц школы. За расследованием следит глава ведомства Александр Бастрыкин.

Любовь или игры?

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отец напавшей девочки рассказал телеграм-каналу Shot, что ничего не знает о взаимоотношениях дочери с пострадавшей. При этом он пообещал оплатить все расходы на ее лечение. Мужчина признался, что сам находится в шоке от произошедшего.

Такого от ребенка ожидать, от девчонки... Были бы там еще какие-то предпосылки к этому. Обыкновенный нормальный ребенок, общительный, не замкнутый.
отец девочки, которая напала на одноклассницу с ножом в Химках

Однако одна из учениц добавила, что у напавшей на одноклассницу все же были проблемы в семье. Кроме того, она долго пыталась подружиться с пострадавшей, но та наотрез отказывалась. Это могло стать причиной конфликта, предположила школьница.

"У Марины (имя изменено. – Прим. ред.) были семейные проблемы, она не рассказывала о своих переживаниях, друзья у нее были, одноклассники относились нейтрально. В конфликты она не вступала", – рассказала школьница.

При этом одна из мам одноклассников девочек отметила, что причиной нападения могла стать ссора из-за мальчика. Другие ученики лицея тоже слышали версию о любовном треугольнике.

Была версия, что они не поделили молодого человека. Нам завуалированно об этом сообщили.
ученики лицея в Химках

По данным источников, раньше девочки были подругами, но, влюбившись в одного и того же мальчика, сперва просто игнорировали друг друга, а затем начали конфликтовать даже по пустякам.

При этом ряд СМИ также опубликовали версию, что девочки могли поссориться из-за популярной компьютерной игры. Якобы пострадавшая зашла в аккаунт бывшей подруги и потратила все "крутки" – попытки сыграть в лотерею, чтобы получать оружие и персонажей.

Юрист Андрей Гривцов рассказал, что напавшей с ножом не грозит тюрьма, так как уголовная ответственность наступает с 14 лет. При этом ее могут поместить в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей максимум на 30 дней, а также поставить на учет.

Родителям ребенка ответственность также не грозит, но пострадавшая семья может потребовать компенсацию вреда через суд, заключил Гривцов.

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