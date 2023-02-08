Мать изрезавшей одноклассницу девочки потребовала деньги за интервью

Фото: телеграм-канал "Новости Москвы"

Мать девочки, которая напала на ученицу химкинской школы № 10 с ножом, отказалась комментировать произошедшее, потребовав деньги за информацию. Об этом сообщает телеканал "360".

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По словам матери напавшей, она планирует направить полученные средства на лечение пострадавшей.

Инцидент между школьницами произошел 7 февраля в стенах образовательного учреждения. По предположению одной из учениц, конфликт мог завязаться из-за нежелания одной из школьниц вступать в дружеские отношения с другой. 11-летнюю пострадавшую госпитализировали с ножевыми ранениями.

По словам уполномоченного по правам человека в Подмосковье Ксении Мишоновой, девочка получила около 100 колото-резаных ран и поступила в медучреждение в очень тяжелом состоянии, потеряв много крови.

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил пострадавшую в медучреждении. Он сообщил, что в результате полученных ножевых ранений, внутренние органы девочки не были повреждены. Глава Московской области высказал надежду на скорейшее выздоровление пострадавшей.



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