Появилось видео конфликта, в ходе которого ученица столичной школы ранила семиклассника

Появилось видео конфликта, в ходе которого 17-летняя школьница ранила 14-летнего ученика в Москве.

В СК заявили, что в настоящее время по факту инцидента проводится доследственная проверка. Установлено, что между несовершеннолетними ранее неоднократно возникали разногласия и конфликты.

По информации ТАСС, причиной конфликта могли стать навязчивые ухаживания школьника 2009 года рождения за ученицей 2006 года рождения.

В результате инцидента, школьника доставили в больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Позже уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что жизни и здоровью 14-летнего пострадавшего ничего не угрожает.

По словам омбудсмена, в данный момент на месте работают правоохранительные органы. Девочка дает показания о причинах, побудивших ее ранить мальчика в спину.



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