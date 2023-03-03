Пассажиры БКЛ за два дня совершили более 1 млн поездок

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что число поездок на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро уже достигло свыше одного миллиона.

"Пассажиры активно пользуются новой линией – число поездок по БКЛ за два дня уже превысило один миллион", – приводятся его слова в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что число пассажиров новой линии достигло 102 тысяч человек, а действующие станции метро удалось разгрузить уже на 34%.

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Большую кольцевую линию Московского метрополитена 1 марта 2023 года.

За первый день с момента старта линии пассажиры произвели более 190 тысяч поездок, как отметил Собянин. Самыми популярными станциями стали "Текстильщики", "Сокольники" и "Марьина Роща".

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