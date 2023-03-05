"Мой район. Навигатор": в столице отметили юбилей проекта "Московское долголетие"

Наслаждаться "третьей молодостью" и каждый день дышать полной грудью – вот уже пять лет такую возможность жителям столицы дает "Московское долголетие". Это крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для горожан старшего поколения.

В 2023 году он отмечает первый юбилей – "Московскому долголетию" исполнилось 5 лет. Участников проекта поздравил Сергей Собянин. Торжества прошли в кинотеатре "Художественный".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".