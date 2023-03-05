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"Мой район. Навигатор": в столице отметили юбилей проекта "Московское долголетие"

"Мой район. Навигатор": в столице отметили юбилей проекта "Московское долголетие"

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Наслаждаться "третьей молодостью" и каждый день дышать полной грудью – вот уже пять лет такую возможность жителям столицы дает "Московское долголетие". Это крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для горожан старшего поколения.

В 2023 году он отмечает первый юбилей – "Московскому долголетию" исполнилось 5 лет. Участников проекта поздравил Сергей Собянин. Торжества прошли в кинотеатре "Художественный".

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

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Программа: Мой район. Навигатор
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