Бочкарев: многофункциональные общественные пространства появились возле станций БКЛ метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Возле станций Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро создали многофункциональные общественные пространства. Предполагается, что они станут центрами притяжения для жителей столицы и пассажиров метро, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев подчеркнул, что благоустройство территорий было выполнено по современным стандартам и с учетом потребностей москвичей и транзитных пассажиров.

"Вблизи входных павильонов появились парки и скверы, спортивные площадки и велодорожки, пункты общественного питания, а также различные коммерческие объекты", – добавил Бочкарев.

К примеру, около станции "Сокольники" появилось новое общественное пространство. К одноименному парку от станции метро ведет аллея, вдоль которой установили скамейки-клумбы. На улице Гастелло и в Поповом проезде будут обустроены две спортивные площадки, на которых можно будет заниматься несколькими видами спорта.

Около "Кунцевской" создали пространство со сложным искусственным рельефом. Здесь специалисты применили прием геопластики и сделали зеленые холмы, чтобы органично вписать технические сооружения метрополитена в окружающую среду и обустроить отдельное место для отдыха со сквером и амфитеатром.

В среду, 1 марта, Владимир Путин и Сергей Собянин открыли последние девять станций Большой кольцевой линии Московского метрополитена, запустив полноценное движение поездов по всей линии.

Строительство БКЛ стало крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Специалисты проложили 70 километров подземных путей, на которых расположилась 31 станция.

Мэр столицы принял решение, что в течение пяти дней вход на станции БКЛ будет бесплатным.

Пассажиропоток на БКЛ в первые часы после открытия превысил 200 тыс поездок

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