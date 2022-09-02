Центральный московский ипподром полностью обновят

Полное обновление ждёт и Центральный московский ипподром. Прежде всего отремонтируют конюшни. После реконструкции они смогут вместить до 1 140 лошадей.

Изменится и инфраструктура ипподрома. Там появятся гостиница на 60 номеров, точки общепита и большая парковка.

Ранее газета "Коммерсант" сообщала, что ипподром планируют постепенно закрывать с осени этого года, перейдя к активной фазе реконструкции весной 2023 года. Все работы должны завершиться за три года.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.