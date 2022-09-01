В московских школах стало больше профильных классов с 2022 года

В московских школах стало больше профильных классов с учебного 2022 года. Министр правительства Москвы, руководитель департамента образования и науки Александр Молотков дал интервью телеканалу Москва 24.

Он рассказал о новых направлениях профильных классов. Какие специальности можно выбрать и как это помогает при поступлении в вузы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.