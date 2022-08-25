Новая эстакада свяжет районы Лефортово и Соколиная Гора

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты возведут новую эстакаду через железнодорожные пути, которая свяжет столичные районы Лефортово и Соколиная Гора. На линейном объекте, который соединит проспект Буденного и улицу Боровую, оборудуют тротуары с ограждением и спуски к будущей станции МЦД-3 Сортировочная. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

"Этот проект разработан с учетом планируемого развития промзоны Соколиная Гора. Здесь реализуются ключевые городские программы: планируется размещение новых рабочих мест, социальных объектов, жилья. Строительство новых транспортных объектов необходимо для оптимального функционирования улично-дорожной сети на всех стадиях реализации этих проектов", – приводятся в сообщении слова председателя комитета Юлианы Княжевской.

Также проектом предусматривается реорганизация улично-дорожной сети на прилегающих территориях.

В свою очередь, заместитель директора Института Генплана Игорь Бахирев рассказал, что основной задачей специалистов была подготовка территории к новому этапу развития, но положительные эффекты будут видны сразу после реализации проекта.

"Появление эстакады поможет разгрузить шоссе Энтузиастов и улицу Госпитальный Вал – именно по ним совершается большинство корреспонденций между районами и внутри промзоны", – добавил он.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2026 года планируется построить 12 путепроводов через железнодорожные пути Московских центральных диаметров (МЦД).

На сегодняшний день строятся шесть таких связок: через Смоленское направление МЖД в районе улицы Барклая, через пути Савеловского направления МЖД для соединения улиц 800-летия Москвы и Инженерной, в месте пересечения Октябрьского направления МЖД с Ленинградским шоссе, а также путепроводы Текстильщики-1, Дмитровский и Старо-Рублевский.

