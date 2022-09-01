Таксисты получили фейковые заказы в одну точку на Кутузовском проспекте

Затор из такси на Кутузовском проспекте – дело рук злоумышленников. Об этом заявили в "Яндекс.Такси".

Несколько десятков водителей получили заказы в одну и ту же точку. По словам некоторых таксистов, они понимали, что заказы ложные, но отказаться не могли. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.