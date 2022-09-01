Спортивная база с ледовыми аренами и бассейнами появится в Косино-Ухтомском

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Спортивная база с ледовыми аренами, бассейнами и залами для игровых видов спорта появится в Косино-Ухтомском. Об этом сообщил глава столичного кабмина, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Новый объект возведут между улицами Салтыковской и Медведева, недалеко от Салтыковского лесопарка. Площадь арендованной земли под него составит 5,2 гектара.
"В течение десяти лет и восьми месяцев на нем должна быть построена спортивная база общей площадью более 39 тысяч квадратных метров. Сейчас компания ведет разработку проектной документации", – отметил он.
Гендиректор компании-победителя "Экоспортпро" Игорь Малышев, в свою очередь, уточнил, что также в рамках проекта запланировано строительство отеля, медкабинетов и другой инфраструктуры, нужной для проживания и тренировок атлетов.
Ранее сообщалось, что на средства инвесторов построят три новых физкультурно-оздоровительных комплекса на западе, юго-западе Москвы и в Зеленограде. Отмечалось, что один спорткомплекс расположится на Боровском шоссе, его площадь составит 3,9 тысячи квадратных метров.
Второй комплекс площадью 3 тысячи квадратных метров будет построен на улице Адмирала Лазарева. Третий – на улице Александровке в Зеленограде, он будет иметь площадь 5,1 тысячи квадратных метров. Его обещают построить за 5,5 года.
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