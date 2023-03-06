В Москве за сутки выявили 1 588 случаев коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За минувшие 24 часа в Москве зарегистрировали 1 588 новых случаев COVID-19. Об этом информирует портал стопкоронавирус.рф.

Не смогли побороть недуг 11 человек. Госпитализация потребовалась 113 пациентам. Выздоровели от коронавирусной инфекции 1 934 человека.

В общей сложности с начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 433 028 случаев COVID-19. Выздоровели за этот период 3 232 736 человек, умерли – 48 273.

Ранее сообщалось, что за прошедший день в России зафиксировали 11 163 новых случая коронавирусной инфекции. Число госпитализаций составило 615, что на 26,8% меньше, чем 5 марта.

За последние 24 часа в стране от COVID-19 умерли 38 человек, выздоровели – 9 166 пациентов.

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