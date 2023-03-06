Оба компонента "Спутника V" доставили во все пункты вакцинации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два компонента вакцины от COVID-19 имеются в наличии во всех пунктах вакцинации в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Депздрав следит за наличием компонентов вакцины в медицинских учреждениях столицы и в случае необходимости поставок передает данные Минздраву РФ.

"В организациях, подведомственных департаменту здравоохранения Москвы, в достаточном количестве имеются оба компонента вакцины от COVID-19. В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России", – отметили в ведомстве.

В департаменте подчеркнули, что все граждане, которые хотели бы сделать прививку от коронавирусной инфекции, могут посетить пункты вакцинации в ГУМе и в Троицкой городской больнице. Еще 10 пунктов находятся в городских поликлиниках, по одному на округ. Для этого не требуется предварительная запись, достаточно посетить указанные адреса.

Ранее стало известно, что за минувшие сутки в Москве зарегистрировали почти 1,6 тысячи новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в столице было зарегистрировано 3 433 028 случаев заражения. Смогли выздороветь 3 232 736 человек, умерли 48 273.



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