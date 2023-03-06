В Росгидромете предупредили о снежной рабочей неделе в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице на протяжении всей рабочей недели будут идти осадки в виде снега. Об этом Москве 24 рассказал заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.





Анатолий Цыганков заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Во вторник, 7 марта, ожидается снег, 8 и 9 марта – небольшие осадки, в пятницу тоже снег. В субботу и воскресенье, пока предварительно, без осадков.

Синоптик добавил, что практически всю неделю в городе будет облачная погода. Небольшое прояснение возможно только в пятницу, 10 марта.

По словам Цыганкова, в ночь на вторник, 7 марта, температура воздуха в столице составит -5…-7. Днем столбики термометров покажут от -1 до 1 градуса. В ночь на 8 марта ожидается -7...-9. В дневные часы температура воздуха прогреется до 0...2 градусов. В ночь на 9 марта прогнозируется -4...1, днем будет -2...3 градуса, уточнил метеоролог.

"Самые холодные дни на этой неделе – наверное, пятница и суббота, прогнозируется -5…0 градусов. В воскресенье, предварительно, ожидается -4...1 градус", – заключил синоптик.

Ранее москвичам рассказали, когда в городе наступит климатическая весна. По прогнозам руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова, этого следует ожидать ближе к концу марта, примерно в 20-х числах. Тогда в столице установится температура в пределах 5–6 градусов тепла.



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