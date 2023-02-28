Синоптик спрогнозировал наступление климатической весны в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Климатическая весна наступит в Москве примерно в 20-х числах марта. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на руководителя прогностического центра "METEO" Александра Шувалова.

"Не календарная, а самая что ни на есть настоящая весна придет в столицу в 20-х числах марта. Именно тогда установится температурная норма в 5–6 градусов тепла", – сообщил он, подчеркнув, что погода в столице установится солнечная и ясная.

До этого ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец также рекомендовал москвичам не ждать своевременного наступления весны в городе. По его словам, в марте в Москву могут вернуться морозы и осадки в виде снега.

При этом среднемесячная температура может превысить климатическую норму на 3–4 градуса.

В свою очередь, ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что снег в Москве растает не раньше апреля. Вместе с тем она уточнила, что температура воздуха в марте в столице окажется ниже нуля.



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