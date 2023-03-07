Катки с искусственным льдом будут открыты в московских парках до 10 марта

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Катки с искусственным льдом будут работать в столичных парках минимум до 10 марта. Дальше их работа будет зависеть от погодных условий.

"Искусственные катки в парках культуры и отдыха будут работать до 10 марта, а дальше – по погодным условиям", – отмечается в публикации в официальном телеграм-канале Мосгорпарка.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что за прошедшую зиму ВДНХ посетили порядка четырех миллионов человек.

Зимний сезон на ВДНХ получил название "Та самая зима" и продлился в период с 25 ноября по 26 февраля. Начало было приурочено к запуску местного катка, на котором побывали 450 тысяч человек. Церемонию открытия, в частности, посетили олимпийские чемпионы по фигурному катанию Алексей Ягудин и Евгения Медведева.



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