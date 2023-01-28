Сергей Собянин рассказал о работе и истории столичных катков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте рассказал о работе столичных катков. В настоящее время в Москве работают 215 площадок с искусственным покрытием.

Первая общедоступная ледовая площадка появилась в 1860-х годах на Петровке. В начале XX века каток появился в "Сокольниках". Там занимались спортсмены из одноименного клуба.

"В 1960–1980-е годы Москва переживала настоящий бум катания на коньках. Катались семьями, молодежными компаниями и даже трудовыми коллективами. Лед заливался на сотнях площадок в парках и дворах", – рассказал Собянин.

Популярная в настоящее время ледовая площадка в Парке Горького начала работать в 1931 году. В 2018 году катку присвоили название "Фабрика счастливых людей", как в свое время парк назвал английский писатель Герберт Уэллс.

С начала зимнего сезона 2022–2023 годов каток в Парке Горького посетили более 230 тысяч человек.

Не менее известный каток на ВДНХ начал свою работу еще в 1954 году. Он располагался от арки главного входа до павильона № 58 "Украинская ССР" (Музей славянской письменности "Слово").

Возобновить работу ледовой площадки удалось только в 2014 году. Площадь катка на ВДНХ сейчас составляет более 20 тысяч квадратных метров. После возобновления работы площадки ее посетили около пяти миллионов человек.

"Помимо массового катания, на катке проводятся различные развлекательные мероприятия – от флешмоба поцелуев до экскурсий и костюмированных представлений", – сообщил мэр.

При столичных катках осуществляют работу 4 школы фигурного катания. Обучиться катанию на коньках могут москвичи от четырех лет.

Собянин добавил, что досуг на катках является отличной московской традицией. Власти Москвы намерены продолжить поддержку ледовых площадок.

Ранее сообщалось, что катание на коньках стало самым популярным видом досуга в Москве в новогодние каникулы. Число посетителей столичных парков в праздники составило 6,7 миллиона человек. Помимо этого, москвичи ходили на экскурсии, занимались спортом, катались на лыжах и тюбингах.



Более 200 катков с искусственным льдом работают в Москве

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