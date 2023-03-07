Москвичей предупредили о начале вечернего часа пик раньше обычного

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Москвичей предупредили, что вечерний час пик в предпраздничный день, 7 марта, начнется раньше обычного. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем официальном телеграм-канале.

"В связи с предпраздничным днем час пик начнется раньше обычного – около 16:00", – говорится в публикации ведомства.

Утром во вторник ситуацию на дорогах оценили в 6 баллов. Вечером специалисты ожидают до 8 баллов.

В настоящий момент заторы образовались на:

Ленинградском проспекте;

Дмитровском шоссе;

проспекте Мира;

ТТК;

МКАД.

Из-за подготовки к 8 Марта движение может быть затруднено в районе московских ТЦ и цветочных магазинов. Автомобилистов призвали заранее продумать маршруты. Граждан также попросили воспользоваться по возможности общественным транспортом.

Водителям необходимо сохранять внимательность, не превышать скорость, держать дистанцию и не отвлекаться на мобильные устройства.

В Москве по случаю Международного женского дня подготовили свыше 400 праздничных мероприятий. С 6 по 9 марта они должны пройти более чем на 70 городских площадках.

В среду, 8 марта, состоится традиционная акция "Вам, любимые", в рамках которой волонтеры подарят москвичкам более 150 тысяч цветов. Активисты с тюльпанами будут поздравлять женщин в Парке Горького, на ВДНХ, на Никольской улице и в других популярных столичных местах.



Москвичам напомнили о бесплатных парковках на всех столичных улицах 8 Марта

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