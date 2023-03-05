Собянин: парковка автомобилей на улицах Москвы 8 марта будет бесплатной

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Парковка в Москве будет бесплатной 8 марта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Это касается всех улиц, включая те, где действуют тарифы 380 и 450 рублей в час", – написал градоначальник.

При этом парковки со шлагбаумом останутся платными, отметил Собянин. По словам мэра, они будут работать по своим стандартным тарифам.

Между тем столичные парки подготовили программу тренингов и мастер-классов, которые пройдут в преддверии 8 марта. Так, 6 марта в 15:00 в Лианозовском парке организуют мастер-класс "С любовью к маме и бабушке".

Уже 7 марта в 15:00 в парке "Ходынское поле" пройдет мастер-класс по составлению весеннего букета из фетра, а в 16:00 – мастер-класс по созданию букетов из цветной бумаги.

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