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"Мой район. Навигатор": театру Моссовета исполнилось 100 лет

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Столетие отмечает театр имени Моссовета. В 1923 году он назывался театром рабочих Московского губернского совета профсоюзов и играл спектакли в саду "Эрмитаж". Современное здание в саду "Аквариум" на Большой Садовой театр получил в конце 1950-х.

В то время начался самый плодотворный период в жизни его коллектива. Театром руководил режиссер и педагог Юрий Завадский. Он выпустил спектакли, которые вошли в историю советского театра: это "Маскарад", "Петербургские сновидения", "Преступление и наказание". На сцене театра в разные годы блистали и многие выдающиеся артисты.

Подробнее об истории театра имени Моссовета – в программе "Мой район. Навигатор".

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