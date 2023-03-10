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"Мой район. Навигатор": в Москве обновят 11 набережных в 2023 году

"Мой район. Навигатор": в Москве обновят 11 набережных в 2023 году

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В этом году в столице отремонтируют 11 набережных. Однако горожан это никак не побеспокоит. Строительные леса устанавливают со стороны воды, поэтому для прохожих нет неудобств.

Специалисты проведут так называемую "расшивку швов гранитной облицовки". Такие работы необходимо выполнять раз в пять лет, в противном случае гранитные плиты могут сместиться или даже выпасть. Ремонт пройдет на Пречистенской, Крутицкой, Раушской, Дербеневской, Нагатинской, Устьинской, Якиманской, Кадашевской и Болотной набережных.

Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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