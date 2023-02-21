Застройщик ЖК "Марушкино" в ТиНАО получил 940 млн рублей на достройку проблемного объекта

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Застройщик ЖК "Марушкино" в ТиНАО получил грант в 940 миллионов рублей на достройку проблемного объекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомстройинвеста.

"Завершение строительства проблемного жилого комплекса по адресу поселение Марушкинское, деревня Марушкино, дома 1, 2, 3, 4, осуществляется за счет средств, выделенных из городского бюджета", – отметили в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что застройщик получил грант в соответствии с законом "О бюджете города Москвы на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, денежные средства пойдут на достройку ЖК, площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров. Кроме того, благодаря достройке будут восстановлены права 693 пострадавших граждан, ожидающих получить свое законное жилье.

Грант предоставят по постановлению столичного правительства "О мерах, направленных на реализацию государственной программы города Москвы "Жилище".

В пресс-службе уточнили, что в данный момент специалисты на трех домах демонтируют кладку наружных стен, еще на одном доме кладут наружные стены.

Жилой комплекс "Марушкино" состоит из четырех домов, которые стоят отдельно. Первый застройщик ООО "Комземстрой" не реализовал проект, компания была ликвидирована.

По распоряжению Сергея Собянина возведение будет завершено застройщиком АО "Мосотделстрой № 1" за денежные средства, которые выделяются городским бюджетом. В апреле 2021 года застройщик смог возобновить строительство дома после получения разрешения.

Ранее сообщалось, что последний корпус жилого комплекса Sky House, строительство которого началось в 2008 году, ввели в эксплуатацию в столичном районе Якиманка.

Жилой комплекс Sky House расположен по адресу улица Мытная, владения 40–44. Корпуса 2, 3 и 4 были достроены и сданы в эксплуатацию в 2020–2022 годах.

По словам главы Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, ввод в эксплуатацию последнего корпуса ЖК позволит исключить его из дорожной карты проблемных объектов.



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