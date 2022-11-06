В Москве около 40 объектов исключили из перечня долгостроев с начала года. Об этом рассказали представители мэрии.

Для каждого проблемного объекта находят индивидуальное решение. Территория долгостроя вредна для города. Так, из-за нее образуется различная пыль и строительный мусор, который так или иначе влияет на окружающую застройку. Поэтому одна из первоочередных задач города сделать так, чтобы собственники земли либо что-то делали с этим участком, либо избавлялись от него.

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