Шарапова: посвященный параду 1941 года музей на Красной площади производит впечатление

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Музей на Красной площади, посвященный 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 года, оживляет историю и производит грандиозное впечатление, заявила телеведущая, зампред общественной палаты Москвы Арина Шарапова. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сегодня первый день открытия этого большого комплекса, я подошла ко входу и такие толпы народу – колоссальные. Какой невероятный интерес к этой экспозиции", – сказала она.

Шарапова призналась, что является эмоциональным человеком, из-за чего экспозиция произвела на нее сильные впечатления и заставила прослезиться.

"Грандиозные впечатления, я честно скажу, что не ожидала, я очень многие годы веду и вела 9 мая и вела 7 ноября, но вот сейчас для меня эта история ожила", – добавила телеведущая.

В честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве открылся интерактивный музей под открытым небом.

Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко сообщил, что в ходе выставки посетители смогут ознакомиться с бытом и подготовкой военных, а также специальной техникой. Музей будет работать с 5 по 7 ноября.

Интерактивный музей, посвященный параду 1941 года, заработал на Красной площади

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