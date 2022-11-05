Эксперт: посвященный параду 1941 года музей позволит людям вспомнить о защитниках Родины

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Открытие интерактивного музея, посвященного 81-й годовщине парада 7 ноября 1941 год на Красной площади, позволит людям проникнуться духом единения с защитниками Родины, а также понять, что переживают люди, проживающие на Донбассе. Об этом Агентству "Москва" заявил активист проекта "Город Героев Москва", доброволец оказания помощи жителям Донбасса Денис Резник.

Он подчеркнул, что большинство жителей столицы именно с первого парада осознали и поняли, что началась Великая Отечественная война.

"Я думаю, что они почувствуют единение со своими прадедами, которые защищали свой дом, как оказалось, защитили будущее народов всей Европы. И, возможно, они осознают важность того, что происходит сейчас на Донбассе. Речь идет не только про военных, а и про волонтеров, всех людей, которые принимают участие", – сказал Резник.

Он добавил, что такие акции важны особенно сейчас.

В честь 81-й годовщины военного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади в Москве будет работать интерактивный музей под открытым небом. Герой России, председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко сообщил, что в ходе выставки посетители смогут ознакомиться с бытом и подготовкой военных, а также специальной техникой. Музей начнет работать с 5 по 7 ноября.

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