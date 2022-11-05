Интерактивный музей на Красной площади в первые часы работы посетили более 20 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Посвященный 81-й годовщине парада 1941 года, музей под открытым небом на Красной площади за первые два часа работы посетили больше 20 тысяч человек. Об этом рассказала глава столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В этом году у нас формат иммерсивного музея под открытым небом, который относит нас к событиям в Москве 1941 года. <...> За первые два часа музей посетили уже более 20 тыс. наших горожан, – сказала она.

Драгунова отметила, что инсталляции преимущественно связаны непосредственно с парадом 1941 года, однако некоторые из них рассказывают в том числе о женщинах, работавших в тылу в период Великой Отечественной войны. Кроме того, среди экспонатов можно найти "Оскар", который в 1943 году присудили советской документальной картине "Разгром немецких войск под Москвой".

Также на выставке москвичи и гости столицы могут увидеть исторические фотографии горожан, которые в те годы уходили на фронт, послушать аудиоспектакль.

7 ноября в России отмечается 81-я годовщина парада 1941 года. По этому случаю в Москве подготовили целый ряд праздничных мероприятий. В частности, с 5 по 7 ноября на Красной площади работает интерактивный музей, посвященный истории обороны российской столицы.



На Красной площади открылась экспозиция, посвященная годовщине парада 1941 года

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