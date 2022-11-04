"Мой район. Навигатор": 80 тыс москвичей переехали в новые дома по программе реновации

Около 80 тысяч москвичей переехали в новое жилье за время существования программы реновации. Все они получили просторные светлые квартиры комфрт-класса в своих же районах.

На первых этажах новостроек организуют аптеки, кафе и магазины. В новых кварталах появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки, поликлиники и школы.

Чтобы решить вопросы, связанные с переездом, москвичи могут воспользоваться специальным сервисом. В мобильном приложении можно записаться на осмотр квартиры, загрузить документы, бесплатно заказать грузчиков.

Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

