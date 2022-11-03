"Мой район. Навигатор": в столичном метро запустили поезд, посвященный Дальнему Востоку

В метро Москвы запустили тематический поезд, посвященный Дальнему Востоку. Состав начал курсировать по Арбатско-Покровской линии.

Пассажиры в вагонах "Дальневосточного экспресса" смогут пополнить свои знания о 11 регионах Дальневосточного федерального округа – от Бурятии до Чукотки. В вагонах можно будет рассмотреть фотографии моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, а также космодрома "Восточный".