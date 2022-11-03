Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

05:55

Транспорт

"Мой район. Навигатор": в столичном метро запустили поезд, посвященный Дальнему Востоку

"Мой район. Навигатор": в столичном метро запустили поезд, посвященный Дальнему Востоку

"Мой район. Навигатор": реконструкцию станции "Каширская" БКЛ завершат к концу 2022 года

Тарифы каршеринга выросли на 30% за год в Москве

Движение на участке Калужско-Рижской линии метро закроют с 4 по 8 ноября

Новости часа: такси раздавило на улице 1905 года в столице

Участок Калужско-Рижской линии метро закроют на 4 дня – Дептранс

"Утро": в ЦОДД оценили столичный утренний трафик в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 90 километров

"Утро": плотный поток образовался на ТТК

В метро Москвы запустили тематический поезд, посвященный Дальнему Востоку. Состав начал курсировать по Арбатско-Покровской линии.

Пассажиры в вагонах "Дальневосточного экспресса" смогут пополнить свои знания о 11 регионах Дальневосточного федерального округа – от Бурятии до Чукотки. В вагонах можно будет рассмотреть фотографии моста на остров Русский в Приморье, побережья Сахалина и Курильских остров, а также космодрома "Восточный".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
транспортметровидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика