"Мой район. Навигатор": реставрация в Доме Журналиста на Никитском бульваре

В Доме Журналиста на Никитском бульваре завершился первый этап масштабной реставрации. Главному фасаду, построенному в стиле эклектики, вернули исторический облик и оригинальный цвет. Очистили от штукатурки и многочисленных слоев краски, укрепили кирпичную кладку, а затем воссоздали утраченные архитектурные элементы. Над главным входом заменили чугунный козырек.

Внутри уже привели в порядок Каминный зал – отремонтировали мраморный камин, паркет и стены. В фойе воссоздали мозаичный пол, подоконники и отреставрировали хрустальные люстры, также восстановили элементы декора парадной лестницы. Теперь специалисты приводят в порядок большой зал.

Трехэтажное здание в XVIII веке построили для купцов Гагариных. Там бывали известные поэты – Пушкин, Блок, Есенин и Маяковский. После Октябрьской революции в особняке разместился Дом Печати. Потом его переименовали в Дом Журналиста, а в народе прозвали Домжур. До сих пор это важная культурная площадка для города – там проходят концерты, выступления писателей и поэтов.