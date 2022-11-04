Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:00

Город

"Мой район. Навигатор": реставрация в Доме Журналиста на Никитском бульваре

"Мой район. Навигатор": реставрация в Доме Журналиста на Никитском бульваре

Новое общественное пространство создали в Ясеневе

Движение трамваев к станции метро "ВДНХ" и в Останкино возобновили с 4 ноября

В Москве завершилось строительство ТПУ "Окружная"

Москвичам рассказали, как можно провести ноябрьские праздники в городе

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Очередь образовалась на Восточном вокзале в Москве

В ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 9 баллов вечером 3 ноября

"Мой район. Навигатор": столичные мероприятия по случаю Дня народного единства

"Мой район. Навигатор": 40 домов ввели в эксплуатацию по программе реновации в Москве

В Доме Журналиста на Никитском бульваре завершился первый этап масштабной реставрации. Главному фасаду, построенному в стиле эклектики, вернули исторический облик и оригинальный цвет. Очистили от штукатурки и многочисленных слоев краски, укрепили кирпичную кладку, а затем воссоздали утраченные архитектурные элементы. Над главным входом заменили чугунный козырек.

Внутри уже привели в порядок Каминный зал – отремонтировали мраморный камин, паркет и стены. В фойе воссоздали мозаичный пол, подоконники и отреставрировали хрустальные люстры, также восстановили элементы декора парадной лестницы. Теперь специалисты приводят в порядок большой зал.

Трехэтажное здание в XVIII веке построили для купцов Гагариных. Там бывали известные поэты – Пушкин, Блок, Есенин и Маяковский. После Октябрьской революции в особняке разместился Дом Печати. Потом его переименовали в Дом Журналиста, а в народе прозвали Домжур. До сих пор это важная культурная площадка для города – там проходят концерты, выступления писателей и поэтов.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика