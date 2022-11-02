Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

02 ноября, 21:55

Город

"Мой район. Навигатор": сезон летних веранд завершился в Москве

"Мой район. Навигатор": сезон летних веранд завершился в Москве

"Мой район. Навигатор": эстакада через Волгоградский проспект готова почти на 70%

Новости часа: в СМИ сообщили о возможной причине ДТП с такси на улице 1905 года

Работы по благоустройству завершили около станции БКЛ "Каширская"

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали 2 ноября

"Цифра дня": 21%

Новости часа: суд в Москве заочно арестовал и объявил в международный розыск Наталью Вовк

Завершилась реставрация памятника Минину и Пожарскому на Красной площади

Москвичам рассказали, как будут работать центры госуслуг и ЗАГСы в предстоящие праздники

Москвичам рассказали о программе "Московских сезонов" по случаю Дня народного единства

Сезон летних веранд завершился в Москве с приходом холодов. Так как столики на улицах столицы пользовались популярностью, с каждым годом в Москве летние веранды стали больше обустраивать. Новый сезон начнется 1 апреля.

Пока столица активно готовится к зиме. Завершились работы по консервации фонтанов: специалисты промыли все детали. Также работники комплекса городского хозяйства в преддверии холодов высаживают луковицы тюльпанов. Следующей весной цветы украсят улицы, площади, набережные, парки и скверы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика