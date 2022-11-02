"Мой район. Навигатор": сезон летних веранд завершился в Москве

Сезон летних веранд завершился в Москве с приходом холодов. Так как столики на улицах столицы пользовались популярностью, с каждым годом в Москве летние веранды стали больше обустраивать. Новый сезон начнется 1 апреля.

Пока столица активно готовится к зиме. Завершились работы по консервации фонтанов: специалисты промыли все детали. Также работники комплекса городского хозяйства в преддверии холодов высаживают луковицы тюльпанов. Следующей весной цветы украсят улицы, площади, набережные, парки и скверы. Подробнее – в программе "Мой район. Навигатор".