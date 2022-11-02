"Мой район. Обратная связь": создание скейт-парка в Битцевском лесу

В столичном районе Ясенево построили скейт-парк площадью более двух тысяч квадратных метров на окраине Битцевского леса. Он находится в локальном рекреационном центре "Двор в лесу", который был создан на месте гаражей.

Дизайн и конфигурацию скейт-парка разрабатывали вместе с профессиональными спортсменами. Он подойдет для новичков и опытных экстремалов, кататься можно на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах. В скейт-парке сделали разноуровневый каскад фигур, который имитирует уличные препятствия. Это лестницы, парапеты, перила, кочки.

Также оборудовали систему освещения для катания в вечернее время, установили лавочки для отдыха. Рядом расположена парковка на 60 машино-мест.