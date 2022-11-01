"Мой район. Навигатор": около 80 тыс москвичей расселили по программе реновации

Около 80 тысяч москвичей переехали в новое жилье за время существования программы реновации. Все они получили просторные квартиры комфорт-класса в своих же районах. На первых этажах новостроек организуют аптеки, кафе и магазины. В новых кварталах появляются места для занятий спортом, прогулочные маршруты, детские площадки, поликлиники и школы.

Чтобы решить вопросы, связанные с переездом, москвичи могут воспользоваться специальным сервисом. В мобильном приложении можно записаться на осмотр квартиры, загрузить документы, бесплатно заказать грузчиков. В этом году такой услугой чаще всего пользовались жители Юго-Восточного, Северного и Западного округов. Программа реновации стартовала летом 2017 года. Всего в новые квартиры должны переехать около миллиона москвичей.