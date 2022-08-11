Строительные леса начали снимать с памятника Минину и Пожарскому

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Специалисты начали снимать строительные леса с памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, основной этап реставрации завершили. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея.

Вместе с тем в ближайшие месяцы предстоит благоустроить территорию вокруг памятника. Работы завершат к 4 ноября.

В начале июля на Красной площади закончили реставрационные работы барельефов монумента Минину и Пожарскому. На переднем барельефе скульптор Иван Мартос создал жителей Нижнего Новгорода, дающих пожертвования на формирование ополчения. На другом барельефе – изгнание поляков: их побег, и князь Пожарский, который настигает войска.

