Бочкарев: около восьми тысяч рабочих мест создано в электродепо Москвы за 11 лет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 2011 года в Москве было реконструировано и построено 11 электродепо для обслуживания подвижного состава Московского метрополитена. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, за указанный период в Москве были построены депо "Митино", "Братеево", "Лихоборы", "Солнцево", "Руднево", а также первый этап депо "Нижегородское".

"Также пять электродепо реконструированы: "Печатники", "Планерное", "Сокол" и первые этапы депо "Владыкино" и "Выхино". Благодаря этой работе в городе было создано около восьми тысяч рабочих мест", – сообщил заммэра.

Как отметил Бочкарев, строительные депо в Москве обеспечивают жителям столицы около 1 000 рабочих мест. Работу в депо осуществляют квалифицированные сотрудники. По словам заммэра, подобная мера является важной для поддержки экономической отрасли года.

Потребность в строительстве депо растет в зависимости от увеличения числа линий и поездов Московского метрополитена.

Накануне Сергей Собянин осмотрел ход работ по возведению основного пускового комплекса электродепо "Нижегородское". Как сообщил мэр, работы по строительству электродепо БКЛ в скором времени завершатся. Мэр отметил, что до конца 2022 года на месте должны стоять поезда, а также осуществляться тестирование движения.

В ходе осмотра Собянин уточнил, что особенность электродепо в том числе заключается в его расположении. Строительство объекта ведется в границах Третьего транспортного кольца. По словам мэра, за последние 70 лет в столице еще не возводились депо в подобной близости к центральной части Москвы.



Новое электродепо "Нижегородское" будет обслуживать БКЛ метро Москвы

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