На станции "Кленовый бульвар" БКЛ метро завершается установка зеркальных панелей

Фото: stroi.mos.ru

На обеих стенах платформы станции "Кленовый бульвар" Большой кольцевой линии метро завершается монтаж зеркальных панелей высотой от 2,5 до 3,2 метра, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он рассказал, что они появились на стенах вдоль платформы, а также частично на потолке платформы. За счет этого пространство визуально расширили и усилили освещение.

Бочкарев сообщил, что помимо зеркал, над платформой смонтируют подвесной потолок из алюминиевых трехслойных панелей с декоративным покрытием. Его монтаж почти полностью выполнен.

"Конструкция потолка напоминает силуэтом своды парадных зданий допетровской Руси и отсылает, в частности, к расположенному недалеко от будущей станции дворцу царя Алексея Михайловича", – пояснил Бочкарев.

Генеральный директор "Мосинжпроекта" Юрий Кравцов добавил, что для подсветки стен в створе облицовки вдоль лестниц установили светильники, а на потолке разместили люстры в виде замкнутых окружностей, которые изготовлены по индивидуальному проекту.

Установка в вестибюле потолочных алюминиевых сотовых панелей с расположенными внутри светильниками завершена на 98%. По словам Кравцова, подвесная конструкция на потолке имитирует звездное небо. В кассовом зале пол покрыли темным гранитом, а стены облицевали мрамором и сотовыми панелями.

Сейчас идут работы по отделке подземного распределительного зала и выхода. Уже завершилась укладка мрамора, монтируются фасады павильона и вентиляционные киоски станции. Одновременно началось благоустройство прилегающей территории.

Ранее Бочкарев рассказал, что в столице до конца 2024 года появятся еще 27 станций метро. По его словам, приоритетным проектом сейчас является Большая кольцевая линия длиной 70 километров. Заммэра отметил, что общая строительная готовность БКЛ превысила 90%.

Осталось завершить работы по строительству и реконструкции девяти станций, добавил Бочкарев.



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