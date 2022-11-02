Первые корпуса индустриального парка "Руднево" введены в эксплуатацию – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве ввели в эксплуатацию первые корпуса нового индустриального парка "Руднево" в районе Косино-Ухтомском, сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня ввели в эксплуатацию первые корпуса индустриального парка "Руднево" – будущей новой площадки ОЭЗ "Технополис "Москва". Их общая площадь превышает 4,6 тысячи квадратных метров", – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.



По словам Собянина, с мая инвесторы подали более 100 заявок на участие в проекте. Он отметил, что потенциальные резиденты площадки планируют открыть предприятия по производству медицинских имплантов, реагентов для медицинских лабораторий, а также печатных плат и другой высокотехнологичной продукции.



"Резидентов будущей площадки столичной ОЭЗ освободят от имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составит 2%. Кроме того, на площадке будут действовать режим свободной таможенной зоны и льготы по аренде земли", – пояснил Собянин.

Ранее сообщалось, что власти Москвы выделят инвесторам 116 гектаров земли для создания 15 новых производств. Отмечалось, что в районе железнодорожной станции Бекасово-Сортировочное в ТиНАО образуют индустриальный кластер с четырьмя заводами по производству фиброцементных плит, газобетонных блоков, морских грузовых контейнеров и медицинского стекла.

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