Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:00

Город

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали 2 ноября

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали 2 ноября

Собянин подписал распоряжение о продлении проекта "Московский предуниверсарий"

Собянин продлил проект "Московский предуниверситарий"

Новости последнего часа: в МИД рассказали, кто должен быть гарантом зерновой сделки

Команда Москвы победила на Национальном чемпионате "Абилимпикс"

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: доходы от мероприятий 4 ноября в Москве направят на поддержку новых регионов

Собянин пригласил москвичей принять участие в мероприятиях Дня народного единства

"Мой район. Навигатор": строительство БКЛ

Новости часа: Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли реализуема без РФ

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали в среду, 2 ноября. Парк станет новой площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, с мая инвесторы подали более 100 заявок на участие в проекте. Он отметил, что потенциальные резиденты площадки планируют открыть предприятия по производству медицинских имплантов, реагентов для медицинских лабораторий, а также печатных плат и другой высокотехнологичной продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика