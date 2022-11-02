Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали 2 ноября

Первые корпуса индустриального парка "Руднево" заработали в среду, 2 ноября. Парк станет новой площадкой особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, с мая инвесторы подали более 100 заявок на участие в проекте. Он отметил, что потенциальные резиденты площадки планируют открыть предприятия по производству медицинских имплантов, реагентов для медицинских лабораторий, а также печатных плат и другой высокотехнологичной продукции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.