Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме в ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные городские службы перейдут на усиленный режим работы в длинные выходные по случаю Дня народного единства с 4 по 6 ноября, заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Все предприятия и компании комплекса городского хозяйства переходят в этот период на усиленный режим работы с круглосуточным дежурством ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Постоянно будут дежурить 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур", – сказал он.

Бирюков уточнил, что все бригады оснащены спецтехникой и аварийными источниками электроснабжения. Также в столице усилят контроль за электросетевыми объектами, соблюдением противопожарных правил и мер антитеррористической безопасности на топливно-энергетических и инженерно-коммунальных инфраструктурных объектах. Вице-мэр подчеркнул, что столичные власти приняли все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы систем жизнеобеспечения в дни праздников.

"Все системы жизнеобеспечения города благодаря существующим резервам мощностей готовы к любым нагрузкам, в том числе максимальным. Например, ежесуточно в столице подается около 3 миллионов кубических метров питьевой воды, а проектная производительность станций водоподготовки составляет более 6 миллионов кубических метров в сутки", – пояснил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в День народного единства, 4 ноября, в столичных отделениях ЗАГС будет выходной день, в остальные ноябрьские праздники они будут работать в особом режиме. Так, 3 ноября московские отделения будут работать с 09:00 до 17:00, 5 ноября все торжественные церемонии будут осуществляться только по заблаговременно поданным заявлениям на 10 выездных локациях.

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