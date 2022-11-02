Московские ЗАГС изменят режим работы с 3 по 6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В День народного единства, 4 ноября, в столичных отделениях ЗАГС будет выходной день, в остальные ноябрьские праздники они будут работать в особом режиме. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, 3 ноября московские отделения будут работать с 09:00 до 17:00, 5 ноября все торжественные церемонии будут осуществляться только по заблаговременно поданным заявлениям на 10 выездных локациях.

Кроме того, у всех отделений, за исключением Дворцов бракосочетания № 1 и № 4, с 4 по 7 ноября будет выходной день. А уже с 8 ноября московские ЗАГС начнут работать в стандартном режиме.

Ранее сообщалось, что культурная программа, посвященная Дню народного единства, запланирована в столице с 4 по 6 ноября в рамках проекта "Московские сезоны". В предстоящие праздники гости ВДНХ смогут узнать о традициях российских народов, попробовать их местные продукты и блюда.

Также на территории комплекса организуют кулинарные мастер-классы и географическую викторину, участники которой смогут получить призы.



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