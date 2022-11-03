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Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

Суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси в центре Москвы

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Таганский суд арестовал водителя грузовика, влетевшего в такси на улице 1905 года. Он был арестован до 2 января.

Авария произошла утром 2 ноября. Машина такси остановилась за автобусом для высадки пассажира. После того как человек сел в машину, сзади на скорости в нее въехал грузовик. Такси осталось зажатым между двумя транспортными средствами.

В результате ДТП погибли два человека – водитель такси и женщина-пассажир. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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