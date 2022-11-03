Песков оценил перспективу продления зерновой сделки

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возобновление участия России в зерновой сделке еще не означает, что она продлена.

По его словам, ближе к концу срока выполнения сделки необходимо будет проанализировать ее эффективность. После чего станет возможно принять решение о ее продлении, подчеркнул Песков.

"Нет, не означает. Безусловно, предстоит еще обсуждать тему продления официально, срок пока не истек, пока еще работает. <...> Надо будет дать оценку эффективности выполнения сделки", – передает РИА Новости его слова.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва получила от Киева гарантии, что Украина не будет использовать зерновой коридор для военных целей. Президент напомнил, что ранее Киев использовал его для попыток ударов по Черноморскому флоту, в связи с чем Москва потребовала гарантии, что ничего подобного в будущем не произойдет.

Беспилотники Украины атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе 29 октября. В Минобороны РФ рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Из-за происшествия Москва приостановила свое участие в зерновой сделке. Позже в Минобороны сообщили о возобновлении участия.



Россия после получения гарантий Украины возобновляет зерновую сделку – МО РФ

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