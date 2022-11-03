13:21Политика
В МИД Украины рассказали, кто стоит за атакой на корабли Черноморского флота
Фото: depositphotos/billperry
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, кто причастен к ударам по судам Черноморского флота. Об этом он сообщил в эфире Cadena SER.
"Люди доброй воли", – заявил он испанской радиостанции.
В ночь на 29 октября украинская сторона, используя беспилотники, ударила по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Данные суда обеспечивали безопасность зернового коридора из украинских портов.
В свою очередь, в министерстве обороны РФ заявили, что теракт был осуществлен под руководством британской стороны.
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