В МИД Украины рассказали, кто стоит за атакой на корабли Черноморского флота

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, кто причастен к ударам по судам Черноморского флота. Об этом он сообщил в эфире Cadena SER.

"Люди доброй воли", – заявил он испанской радиостанции.

В ночь на 29 октября украинская сторона, используя беспилотники, ударила по кораблям Черноморского флота в Севастополе. Данные суда обеспечивали безопасность зернового коридора из украинских портов.

В свою очередь, в министерстве обороны РФ заявили, что теракт был осуществлен под руководством британской стороны.



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