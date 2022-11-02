Киев дал РФ гарантии, что не будет использовать зерновой коридор для военных целей – Путин

Фото: kremlin.ru

Москва получила от Киева гарантии, что Украина не будет использовать зерновой коридор для военных целей. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с Совбезом.

Президент напомнил, что ранее Киев использовал зерновой коридор для попыток ударов по Черноморскому флоту, в связи с чем Москва потребовала гарантии, что ничего подобного в будущем не произойдет. Российский лидер добавил, что посредником в этой ситуации выступила Турция.

"По линии министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны – в неиспользовании этих гуманитарных коридоров для военных целей", – подчеркнул Путин.

Он отметил, что в случае нарушения Украиной своих обязательств Россия имеет право выйти из сделки. Однако Москва все равно продолжит поставлять зерно беднейшим странам в прежнем объеме.

Путин заверил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

"Имея в виду и нейтралитет Турции в конфликте в целом и имея в виду возможности зерноперерабатывающей промышленности Турецкой Республики и усилия президента (Реджепа Тайипа. – Прим. ред.) Эрдогана, направленные на обеспечение интересов беднейших стран. Здесь у нас сомнений никаких нет, и мы будем продолжать в любом случае сотрудничать с Турецкой Республикой", – заключил Путин.

Ранее в Минобороны заявили о возобновлении участия России в зерновой сделке. В министерстве назвали полученные от Киева гарантии достаточными. Кроме того, согласно гарантиям, украинские порты также не должны использоваться для ведения военных действий.

Беспилотники Украины атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. В Минобороны РФ рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Из-за происшествия Москва приостановила свое участие в зерновой сделке. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет реализуема без участия России. Он подчеркнул, что без гарантий РФ значительно возрастают риски.



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