МИД РФ представит послу Британии доказательства причастности Лондона к атаке в Севастополе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Министерство иностранных дел России представит послу Великобритании в Москве Деборе Броннерт данные, доказывающие причастность британской стороны к организации атаки ВСУ на базу Черноморского флота в Севастополе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Будет вызван британский посол, которому будут предоставлены соответствующие материалы. И я вам обещаю, что эти же материалы, плюс-минус, но базовые материалы, которые будут переданы в качестве доказательства британской стороне, с ними также будет ознакомлена широкая общественность", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что причастность британских спецслужб к атаке на Севастополь и диверсиям на "Северных потоках" не будет оставлена без реакции. Также она отметила, что информация о причастности Великобритании к данным инцидентам будет предана широкой огласке.

"Тут речь не об этике точно, но определенные процедурные вопросы, как только встреча в виде вызова посла на Смоленку состоится, мы поделимся этой информацией, она была опубликована на наших ресурсах: сайт МИД и аккаунты МИД в соцсетях", – заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Броннерт вызовут в МИД РФ в связи с участием британских специалистов в подготовке атаки украинской стороны на Севастополь.

30 октября в посольстве РФ в Лондоне заявили, что Москва выработает меры в связи с ролью Великобритании в атаке ВСУ на корабли Черноморского флота в Севастополе. В дипмиссии отметили, что эта информация говорит о "подлинной степени вовлеченности" военных и спецслужб Британии в ход СВО.

Беспилотники украинской стороны атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. Киев использовал девять беспилотников и семь автономных морских беспилотных аппаратов.



Украина атаковала корабли Черноморского флота в Севастополе с помощью дронов – МО РФ

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