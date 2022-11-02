У РФ есть четкие гарантии Киева о недопустимости атак – МИД

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Российская сторона получила четкие гарантии от Киева, согласно которым не допускаются атаки в Черном море. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

"У нас есть четкие гарантии со стороны Украины о неповторении подобных атак с использованием в том числе инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна", – цитирует его ТАСС.

По словам Руденко, продление зерновой сделки будет рассматриваться отдельно от возобновления участия РФ до 18 ноября.

"Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих факторов", – указал замминистра иностранных дел.

Он уточнил, что ключевым является то, чтобы данная сделка была заключена с ООН, Турцией и Украиной, а также реализовывалась в полном объеме.

2 ноября министерство обороны заявило, что Россия возобновляет участие в зерновой сделке, которое было приостановлено 29 октября из-за ударов Вооруженными силами Украины по кораблям Черноморского флота РФ в Севастополе.

В военном ведомстве сообщили, что российская сторона получила гарантии от Киева о неиспользовании зернового коридора для ведения боев. В Минобороны отмечали, что также не должны будут использоваться для ведения военных действий и украинские порты.



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