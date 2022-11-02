В МИД РФ призвали страны ядерной пятерки отказаться от поощрения провокаций с оружием

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия призвала страны ядерной пятерки отказаться от поощрения провокаций с оружием массового поражения. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

В министерстве подчеркнули, что в противном случае это может привести к катастрофическим последствиям. По данным МИД, Москва строго руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны. Кроме того, доктрины России в этой сфере носят оборонительный характер и не допускают другой трактовки.

В министерстве подчеркнули, что Москва может применить ядерное оружие "исключительно в ответ на агрессию", когда под угрозу поставлено существование государства. РФ, добавили в пресс-службе, подтверждает приверженность совместному заявлению лидеров ядерных держав о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений.

"Россия исходит из неизменной актуальности действующих договоренностей и пониманий в области сокращения и ограничения ядерных вооружений, снижения стратегических рисков и угрозы международных инцидентов и конфликтов, чреватых эскалацией на ядерный уровень", – говорится в сообщении.

В министерстве выразили уверенность, что первоочередной задачей в текущих условиях является недопущение любого столкновения ядерных держав. В МИД призвали другие страны отказаться от попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, "балансируя на грани прямого вооруженного конфликта".

"Россия продолжает выступать за формирование обновленной, более устойчивой архитектуры международной безопасности на основе обеспечения предсказуемости и глобальной стратегической стабильности, а также соблюдения принципов равноправия, неделимой безопасности и взаимного учета коренных интересов сторон", – говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственным продолжение темы о применении ядерного оружия. По его словам, на Запада происходит целенаправленная накачка этой темы. Он добавил, что Кремль не намерен принимать участие в этой накачке.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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