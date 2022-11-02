Зеленский призвал не опасаться возможности ядерной войны

Фото: ТАСС/Presidential Office of Ukraine

Опасаться возможности ядерной войны и бояться Россию не стоит, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Не уверен, не хочу давать оценку… Я считаю, что бояться этого не надо, бояться не надо Россию", – цитирует украинского лидера РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналиста о возможности ядерной войны.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что не верит в вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне не отрицают возможность такого развития событий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневные упражнения американской стороны и государств Евросоюза в ядерной риторике являются чрезвычайно пагубной практикой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не желает принимать в них участия.

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