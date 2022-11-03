В МИД Украины прокомментировали возобновление зерновой сделки

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Киев не брал на себя новых обязательств, которые выходили бы за рамки уже существующих соглашений по зерновой сделке, написал представитель МИД Украины Олег Николенко у себя в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть).

Он подчеркнул, что Украина строго придерживается положений зернового соглашения и никогда не нарушала его. Также он поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за их вклад в восстановление зерновой сделки.

Ранее Владимир Путин сообщил, что Москва получила от Киева гарантии, что Украина не будет использовать зерновой коридор для военных целей. Президент напомнил, что ранее Киев использовал зерновой коридор для попыток ударов по Черноморскому флоту, в связи с чем Москва потребовала гарантии, что ничего подобного в будущем не произойдет.

Он отметил, что в случае нарушения Украиной своих обязательств Россия имеет право выйти из сделки. Однако Москва все равно продолжит поставлять зерно беднейшим странам в прежнем объеме. Путин заверил, что Россия не будет препятствовать поставкам зерновых с территории Украины в Турцию.

В Минобороны РФ назвали полученные от Киева гарантии достаточными. Согласно гарантиям, украинские порты также не должны использоваться для ведения военных действий.

Беспилотники Украины атаковали корабли Черноморского флота в Севастополе в 04:20 29 октября. В Минобороны РФ рассказали, что корабли, на которые была совершена атака, были задействованы в обеспечении безопасности зернового коридора в рамках международной инициативы по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Из-за происшествия Москва приостановила свое участие в зерновой сделке. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что зерновая сделка вряд ли будет реализуема без участия России. Он подчеркнул, что без гарантий РФ значительно возрастают риски.



Путин заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно беднейшим странам

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